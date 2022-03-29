Эстонcкий книжный магазин признан лучшим в мире

На прошлой неделе Лондонская книжная ярмарка с 42-летней историей выбрала лучший книжный магазин в мире. Помимо магазина Rahva Raamat Viru Keskus, номинантами также стали La Mistral в Испании и Norli Universitetsgata в Норвегии.

”Мы очень рады, что обновление книжного магазина в центре Viru, продолжавшееся почти полтора года, было настолько успешным, что его заметили во всем мире, и мы получили столь престижную награду!”, — сказал председатель правления Rahva Raamat Вильяр Отс.

Жюри International Excellence Award Лондонской книжной ярмарки отметило общую атмосферу и стиль магазина, инновационный подход, креативность, уровень обслуживания клиентов и опыт продаж, а также способность сочетать физический книжный магазин с цифровыми возможностями.

При обновлении магазина Rahva Raamat в Viru Keskus была поставлена задача — создать уютную атмосферу в торговом зале, где расположены 5 километров полок, 48 000 книг, тысячи игр, фильмов, музыкальных записей и подарков. Цель заключалась в том, чтобы и взрослые, и дети почувствовали, что в магазине можно приятно и спокойно провести время, задержаться и отыскать то, что действительно нравится. Между книжными полками расположены несколько зон отдыха и кафе. Кроме того, в магазине оборудована сцена, которая подходит для организации презентаций книг и других мероприятий.

”Обновленный магазин был очень хорошо принят жителями Эстонии, и наши продажи выросли на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы очень рады посетителям, которые пишут в социальных сетях, что остались бы в магазине на ночь потому, что он такой уютный. Индекс рекомендаций, который дают нам наши клиенты, достигает 87”, — добавил Отс.

Авторами дизайна интерьера магазина Rahva Raamat в центре Viru являются архитекторы UDDU во главе с Мари Отс, а графику создало дизайнерское агентство Velvet.

Международная премия за выдающиеся достижения International Excellence Award Лондонской книжной ярмарки будет передана Rahva Raamat на гала-церемонии в Лондоне, которая состоится 7 апреля.