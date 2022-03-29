ПРОВЕРКА ФАКТОВ | "Новость" от EKRE о массовой драке между русскими, украинцами и эстонцами оказалась фейком

Контролируемое партией EKRE издание опубликовало новость, базирующуюся на утверждениях одного очевидца и непроверенных фактах. Название статьи ”Прибытие военных беженцев создает дополнительную работу для полиции” дало повод многим читателям разозлиться на беженцев.

Что утверждается?



В исходном тексте (сейчас он немного отредактирован, но по большей части остался прежним) говорилось, что вечером прошлой пятницы в одном из тартуских ночных клубов произошла массовая драка между русскими, украинцами и эстонцами. ”Как и следовало ожидать и опасаться, напряженность между разными национальностями нарастает и в Эстонии”, — написало издание.

В качестве источника послужил якобы очевидец события, в ходе которого ”летели брызги крови” и было много криков.

Что на самом деле?



По словам советника по связям с общественностью Лыунаской префектуры Керли Вирк, издание не связывалось с полицией, чтобы получить подтверждение словам ”очевидца”.

”Ничего подобного не было. В ту ночь полиция не получила ни одного такого вызова”, — сказала Вирк Eesti Päevaleht.

Вскоре полиция отреагировала и на своей странице в Facebook, опровергнув ложные утверждения издания Uued Uudised.

После этого Uued Uudised в свою очередь изменило исходный текст статьи, оставив при этом ложные утверждения.

”Вечером прошлой пятницы, по словам очевидцев, возле ночного клуба в Тарту произошла драка, в ходе которой была слышна как русская, так и эстонская речь. На место, как утверждалось, прибыли также полиция и скорая помощь”, — говорилось на сей раз. Слова о беженцах из заголовка были удалены.

По словам Вирк, пресс-служба запросила у тартуских патрульных все возможные сценарии. Например, не могла ли полиция в пятницу вечером получить вызов на более мелкую драку или драку, которая могла произойти в другом месте, а не возле клуба.

”Нет, такой драки, в которую пришлось бы вмешаться полиции и скорой помощи, в пятницу вечером не было”, — заверила Вирк.