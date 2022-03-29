ПРОВЕРКА ФАКТОВ | "Новость" от EKRE о массовой драке между русскими, украинцами и эстонцами оказалась фейком
Газета Uued Uudised сообщила, что в пятницу вечером в Тарту произошла серьезная драка, которую якобы развязали украинские беженцы, прибывшие в Эстонию. По заверению полиции, ни одно из утверждений в этой статье не соответствует действительности.
Контролируемое партией EKRE издание опубликовало новость, базирующуюся на утверждениях одного очевидца и непроверенных фактах. Название статьи ”Прибытие военных беженцев создает дополнительную работу для полиции” дало повод многим читателям разозлиться на беженцев.
Что утверждается?
В исходном тексте (сейчас он немного отредактирован, но по большей части остался прежним) говорилось, что вечером прошлой пятницы в одном из тартуских ночных клубов произошла массовая драка между русскими, украинцами и эстонцами. ”Как и следовало ожидать и опасаться, напряженность между разными национальностями нарастает и в Эстонии”, — написало издание.
В качестве источника послужил якобы очевидец события, в ходе которого ”летели брызги крови” и было много криков.
Что на самом деле?
По словам советника по связям с общественностью Лыунаской префектуры Керли Вирк, издание не связывалось с полицией, чтобы получить подтверждение словам ”очевидца”.
”Ничего подобного не было. В ту ночь полиция не получила ни одного такого вызова”, — сказала Вирк Eesti Päevaleht.
Вскоре полиция отреагировала и на своей странице в Facebook, опровергнув ложные утверждения издания Uued Uudised.
После этого Uued Uudised в свою очередь изменило исходный текст статьи, оставив при этом ложные утверждения.
”Вечером прошлой пятницы, по словам очевидцев, возле ночного клуба в Тарту произошла драка, в ходе которой была слышна как русская, так и эстонская речь. На место, как утверждалось, прибыли также полиция и скорая помощь”, — говорилось на сей раз. Слова о беженцах из заголовка были удалены.
По словам Вирк, пресс-служба запросила у тартуских патрульных все возможные сценарии. Например, не могла ли полиция в пятницу вечером получить вызов на более мелкую драку или драку, которая могла произойти в другом месте, а не возле клуба.
”Нет, такой драки, в которую пришлось бы вмешаться полиции и скорой помощи, в пятницу вечером не было”, — заверила Вирк.
Тартуская скорая помощь также ничего не слышала об этом. ”Обычно, если происходит большая и кровавая драка, то скорая помощь едет на место вместе с полицией”, — прокомментировала председатель правления SA Tartu Kiirabi Вероника Рейнхард.
Она добавила, что из описания создается впечатление, будто в драке было несколько потерпевших и что отреагировали большими силами.
”Если бы такое событие действительно произошло, мы бы знали”, — подчеркнула Рейнхард.
Таким образом, утверждение о том, что пятницу ночью на улицах Тарту произошла кровавая драка, не соответствует действительности. Тем более, массовая драка между русскими, украинцами и эстонцами.
Кроме того, издание утверждало, что украинские военные беженцы пытались ускорить получение вида на жительство посредством взяточничества. Это также не нашло подтверждения у полиции.
EKRE и издание Uued Uudised с начала войны постоянно выражают недовольство большим количеством беженцев, прибывших в Эстонию.
Комментариев от EKRE изданию получить не удалось
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