Осторожно! Мошенники рассылают смс от имени Omniva

Для получения посылки через Omniva есть три варианта оплаты: клиент оплачивает посылку уже при ее оформлении или при получении посылки в посылочном автомате, почтовом отделении или прямо курьеру, сразу получая товар взамен. Доставленную курьером посылку можно оплатить на месте, однако в этом случае посылка всегда оплачивается при получении посылки. Курьер всегда регистрирует передачу посылки, оплата возможна по карте или при желании наличными. Курьер никогда не приходит на место заранее для осуществления оплаты (не передавая при этом товар) — в этом случае это мошенничество !

В распространившихся в последнее время мошеннических SMS-сообщениях указано, что поступила посылка, и для ее получения необходимо уплатить сумму, например, 2,20 евро, по приложенной ссылке. Omniva не имеет отношения к распространению SMS-сообщений, и мы призываем своих клиентов быть внимательными. Для распознавания мошеннических сообщений обязательно обращайте внимание на то, с какого номера поступает сообщение и какую информацию оно содержит. Номера телефонов, с которых отправляются мошеннические сообщения, могут быть разными, для пользователя создана уникальная ссылка, перенаправляющая на оплату указанной суммы. Если вы не заказывали посылку или номер вызывает у вас подозрения, то ни в коем случае не стоит отвечать на сообщение или переходить по ссылке. Часто злоумышленники скрываются за правильными с виду номерами телефонов и используют корректные логотипы предприятия, чтобы выглядеть убедительно.