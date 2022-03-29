Аас представит правительству варианты избавления от российского газа

Министр государственного управления Яак Ааб ранее отметил, что строительство стационарного терминала сжиженного природного газа (СПГ) займет несколько лет, и решением может стать плавучий терминал, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, цель состоит в том, чтобы к осени иметь хоть какое-то решение по альтернативным поставкам.

В дополнение к терминалу СПГ в дополнительный государственный бюджет также включены инвестиции, призванные обеспечить доступ к электросети микропроизводителей возобновляемой энергии.

Кроме того, правительство продолжает обсуждение мер по смягчению роста цен. Центристская партия по-прежнему считает в данном случае важным снизить акцизы на топливо.