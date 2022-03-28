Алар Карис в FT: признаем, что Путин представляет для всех нас военную опасность

"73 года назад из моей страны вывезли в Сибирь более 22 000 человек. Половина из них были женщины. Треть — дети. Самому юному депортированному было всего три дня", — написал Карис.

Президент Эстонии вспомнил, как пакт Молотова — Риббентропа оставил страны Балтии в 1939 году по другую сторону железного занавеса, сегодня же мы видим, что Россия пытается этот раскол восстановить.

По мнению Кариса, Владимир Путин в каком-то смысле свою войну уже проиграл, как показало голосование в Генассамблее ООН, где Россию поддержали лишь 4 страны, а 141 государство потребовало прекращения военных действий. "Даже во время холодной войны Советский союз никогда не был так изолирован", — отметил глава эстонского государства.

Как написал Карис, поддержка Украины очень важна, потому что украинцы защищают свою страну, ее суверенитет и свободу. "Государство, которое направляет свои войска, чтобы свергнуть законно пришедшее к власти правительство и диктует другим, какие у них должны быть союзнические отношения, не может стать новой европейской реальностью", — добавил Карис, имея в виду Россию.

"Какой мог бы быть следующий шаг?"

Как считает президент Эстонии, мир должен задуматься над тем, что делать, если зверства путинской войны не прекратятся. "Продолжим ли мы поддерживать Украину со стороны или будем готовы сделать следующий шаг для прекращения войны? Каким мог бы быть этот следующий шаг?" — спрашивает Карис.

Глава эстонского государства пишет, что Кремль пытается своими требованиями установить в Европе новый железный занавес. "Некоторые правительства не приняли всерьез наши предупреждения, касающиеся России. Теперь они видят, что мы были правы", — подчеркнул Карис.

По его словам, российско-грузинская война 2008 года заставила Запад вздрогнуть, но это быстро забылось. Пробуждение пришло только в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и оказала военную поддержку сепаратистам в Восточной Украине.