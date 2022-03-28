Совет коалиции обсуждает дополнительный бюджет, договоренность не достигнута

Дополнительный бюджет будет сфокусирован на трех темах: дополнительное финансирование обороны, расходы, связанные с беженцами, и подушка безопасности, необходимая, чтобы пережить резкий рост цен на газ.

"Мы можем с уверенностью сказать, что мы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства, которые могут возникнуть сейчас, но четкого ответа, связанного с тремя сферами все еще нет", — заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).

"Один из главных вопросов, на который стоит ответить: как помочь справиться с резким ростом цен жителям, которые находятся в группе риска. К сожалению, мы не пришли со всеми участниками коалиции к единому ответу", — отметил министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия).