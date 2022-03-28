Новости Эстонии
28.03.2022, 22:10

Совет коалиции обсуждает дополнительный бюджет, договоренность не достигнута

 
Valitsuse istungid toimuvad selles saalis, kuhu oli esmaspäeva õhtul juba valmis pandud uus haamer uuele peaministrile Kaja Kallasele.
Valitsuse istungid toimuvad selles saalis, kuhu oli esmaspäeva õhtul juba valmis pandud uus haamer uuele peaministrile Kaja Kallasele.
Foto: Rauno Volmar

Правительственная коалиция обсуждает дополнительный бюджет, который, как ожидается, будет составлен к середине апреля, передает rus.err.

Дополнительный бюджет будет сфокусирован на трех темах: дополнительное финансирование обороны, расходы, связанные с беженцами, и подушка безопасности, необходимая, чтобы пережить резкий рост цен на газ.

"Мы можем с уверенностью сказать, что мы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства, которые могут возникнуть сейчас, но четкого ответа, связанного с тремя сферами все еще нет", — заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).

"Один из главных вопросов, на который стоит ответить: как помочь справиться с резким ростом цен жителям, которые находятся в группе риска. К сожалению, мы не пришли со всеми участниками коалиции к единому ответу", — отметил министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия).

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