Новости Эстонии
28.03.2022, 14:43

ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Рено

 
Kui kellelgi on infot Reno asukohast, palutakse sellest teada anda numbril 112.
Kui kellelgi on infot Reno asukohast, palutakse sellest teada anda numbril 112.
ФОТО:

Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Рено, который может находиться в Тапа, но не исключены и другие места.

На прошлой неделе подросток после визита домой должен был вернуться в интернат в Тартумаа, но до сих пор этого не сделал. Рено и раньше неоднократно уходил из дома и из школы в неизвестном направлении на несколько дней.

Приметы: рост 160м и темные волосы средней длины. Во что он был одет на момент исчезновения, неизвестно.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.

RusDelfi
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