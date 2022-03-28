28.03.2022, 14:43
ФОТО | Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Рено
ФОТО:
Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Рено, который может находиться в Тапа, но не исключены и другие места.
На прошлой неделе подросток после визита домой должен был вернуться в интернат в Тартумаа, но до сих пор этого не сделал. Рено и раньше неоднократно уходил из дома и из школы в неизвестном направлении на несколько дней.
Приметы: рост 160м и темные волосы средней длины. Во что он был одет на момент исчезновения, неизвестно.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.