У старейшин районов Таллинна и других руководителей выросли зарплаты. Смотрите, сколько они будут получать!

Зарплата городского секретаря Прийта Лелло выросла с 6100 евро до 6550 евро в месяц, столько же будет получать и канцлер города Кайри Вахер, а заведующий Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн станет зарабатывать 5500 евро в месяц вместо прежних 5150 евро.

Оклад главы Департамента образования Андреса Паюла вырос с 4550 до 4900 евро в месяц, столько же будут получать руководитель Департамента городского планирования Ивари Раннама, заведующий Департаментом транспорта Андрес Харьо и глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

Руководитель столичного ЗАГСа Карин Каск будет получать 4000 евро в месяц (ранее 3750 евро), заведующий Департаментом культуры и спорта Хиллар Сейн 4500 евро (ранее 4200), глава Департамента здравоохранения и социального обеспечения Раймо Саади 4600 евро (ранее 4200), исполняющий обязанности главы Департамента городского имущества Харди Алликсаар — 4500 евро в месяц (ранее 4200).