У старейшин районов Таллинна и других руководителей выросли зарплаты. Смотрите, сколько они будут получать!(6)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт в конце прошлой недели подписал распоряжение, предусматривающее повышение зарплат районным старейшинам, руководителям городских департаментов, городскому секретарю и городскому канцлеру — распоряжение вступит в силу задним числом с 1 марта, передает RusERR.
Зарплата городского секретаря Прийта Лелло выросла с 6100 евро до 6550 евро в месяц, столько же будет получать и канцлер города Кайри Вахер, а заведующий Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн станет зарабатывать 5500 евро в месяц вместо прежних 5150 евро.
Оклад главы Департамента образования Андреса Паюла вырос с 4550 до 4900 евро в месяц, столько же будут получать руководитель Департамента городского планирования Ивари Раннама, заведующий Департаментом транспорта Андрес Харьо и глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере.
Выросли зарплаты и руководителей районов Таллинна: Юлианна Юрченко (Ласнамяэ), Олег Сильянов (Хааберсти), Лаури Лаатс (Мустамяэ), Мануэла Пихлап (Пыхья-Таллинн) и Моника Хауканным (Кесклинн) будут получать по 4900 евро вместо прежних 4200 евро в месяц, а у старейшин Кристийне (Яанус Рийбе), Нымме (Лаури Паевеэр) и Пирита (Тынис Лийнат) зарплаты выросли с 3900 евро до 4200 евро в месяц.
Руководитель столичного ЗАГСа Карин Каск будет получать 4000 евро в месяц (ранее 3750 евро), заведующий Департаментом культуры и спорта Хиллар Сейн 4500 евро (ранее 4200), глава Департамента здравоохранения и социального обеспечения Раймо Саади 4600 евро (ранее 4200), исполняющий обязанности главы Департамента городского имущества Харди Алликсаар — 4500 евро в месяц (ранее 4200).