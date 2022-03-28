Свастика, георгиевская ленточка, Z-символы. Новый законопроект будет строже регулировать использование враждебной символики

Министерство юстиции готовит законопроект, более широко регулирующий использование враждебной символики в общественном пространстве, будь то свастика, символика СССР, георгиевская ленточка или же появившаяся в связи с войной в Украине Z-символика.

Министр юстиции Марис Лаури сообщила Delfi, что сейчас обсуждается то, как правильно сформулировать законопроект. ”Законопроект не направлен на конкретные символы. Важно вообще ограничить использование символики, несущей агрессию", — пояснила она.

При этом важен контекст. Например, как такую символику использовать в театральных представлениях и исторических фильмах. "Посыл зависит от контекста", — отметила Лаури.

Законопроект пытаются закончить как можно быстрее, но неизвестно, успеет ли он вступить в силу к 9 мая. Лаури отметила, что уже сейчас у полиции есть возможность вмешаться, если нарушается общественный порядок. То же самое ранее сообщил Delfi глава МВД Кристиан Яани.

По словам министра юстиции, часть русскоязычного населения не понимает, почему использование, например, георгиевской ленточки проблематично, поэтому ситуация сначала нужно попытаться урегулировать с помощью проведения беседы. Это нужно делать и в дальнейшем, чтобы донести до людей, что использовать пропагандирующих агрессию символов — неправильно.

Лаури подчеркнула, что законопроект напрямую не направлен против какого-либо определенного символа, так как в Эстонии до си пор точно не обозначены преступления за разжигание войны и агрессии.

Согласно законопроекту, в легких случаях сначала с людьми нужно провести беседу, но возможна и выписка штрафа. Преступлением же будут считаться более серьезные случаи. ”Если человек, например, носит букву Z в цветах георгиевской ленточки, то это и есть общее послание в поддержку войны и с ним необходимо, как минимум, провести беседу", — пояснила Лаури.

Георгиевская ленточка уже запрещена в Латвии, как и символика Нацистской Германии и СССР. В Литве также запрещены последние две, а запрет георгиевской ленточки и Z-символики еще обсуждается.