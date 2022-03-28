28.03.2022, 11:40
Яна Тоом: я не умею обращаться с деньгами
Foto: Kiur Kaasik
Депутат Европарламента Яна Тоом в программе Äripäev Успешные женщины" призналась, что она слишком ленива и рассеяна, чтобы делать денежные накопления.
"Всем методам накопления я предпочитаю банковские кредиты, так как их выплачиваю исправно. Но чтобы самой что-то откладывать, то это, скорее, не для меня", — заявила Тоом.
Тоом пояснила, что поэтому она не состоит в бюджетных комитетах. "Я просто не умею обращаться с деньгами!" — сказала политик.