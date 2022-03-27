Урмас Паэт: на фоне развязанной Путиным войны шествие "Бессмертного полка" в Таллинне неуместно

В своем комментарии в социальных сетях Урмас Паэт отметил, что не представляет себе, как, учитывая все происходящее в течение последнего месяца в Украине, можно допустить проведение в Таллинне шествие "Бессмертный полк", пишет rus.err.

Евродепутат призвал власти Эстонии не разрешать проведение такого марша в Таллинне.

"В ситуации, когда российские войска убивают на Украине людей, уничтожают города и памятники жертвам холокоста, марш в центре Таллинна под символикой российских вооруженных сил оскорбил бы само понятие человечности и противоречил бы здравому рассудку", — написал Паэт.

Паэт напомнил, что развязанная режимом Путина война каждый день увеличивает число скорбящих по погибшим.