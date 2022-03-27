Глава МВД поддерживает запрет враждебной символики

"В наших соседних странах, в Латвии и Литве это сделали, и, насколько мне известно, это помогло убрать из публичного пространства символы, способствующие расколу и создающие угрозу общественному порядку. Так что я считаю это всячески разумным, — сказал Яани, добавив, что следует обсудить, как в точности следует запрещать символику и что должно быть прописано в законе. — Рийгикогу уже этим занимается. Повторю, что, с моей точки зрения, это разумно".