В результате несчастного случая ушел из жизни соучредитель эстонского единорога Pipedrive

"Позавчера в своем доме на Бали в результате несчастного случая ушел из жизни человек с большой буквы, мой ближайший друг и бизнес-партнер Урмас Пурде", — сообщил в социальных сетях Пеэп Вайн.

Pipedrive была создана в 2010 году. В 2020 году Vista Equity Partners, ведущая глобальная инвестиционная компания, инвестирующая средства исключительно в корпоративное программное обеспечение, данные и высокотехнологичную коммерческую деятельность, сделала контрольную инвестицию в Pipedrive.

В результате фирма приобрела статус компании-единорога, то есть ее стоимость превысила миллиард долларов. Размер контракта не разглашался, но, по оценке экспертов, это была вторая по величине сделка такого рода в Эстонии после Skype.

Подробнее о Pipedrive читайте здесь.