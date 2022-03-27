В результате несчастного случая ушел из жизни соучредитель эстонского единорога Pipedrive
В результате несчастного случая в возрасте 46 лет скончался Урмас Пурде, один из соучредителей всемирно известной компании Pipedrive, которая занимается разработкой программного обеспечения по управлению продажами.
"Позавчера в своем доме на Бали в результате несчастного случая ушел из жизни человек с большой буквы, мой ближайший друг и бизнес-партнер Урмас Пурде", — сообщил в социальных сетях Пеэп Вайн.
Pipedrive была создана в 2010 году. В 2020 году Vista Equity Partners, ведущая глобальная инвестиционная компания, инвестирующая средства исключительно в корпоративное программное обеспечение, данные и высокотехнологичную коммерческую деятельность, сделала контрольную инвестицию в Pipedrive.
В результате фирма приобрела статус компании-единорога, то есть ее стоимость превысила миллиард долларов. Размер контракта не разглашался, но, по оценке экспертов, это была вторая по величине сделка такого рода в Эстонии после Skype.
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