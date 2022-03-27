Вице-мэр Владимир Свет: таллиннцев по весне могут подстерегать ряд опасностей

”С наступлением весенней погоды все больше таллиннцев отправляются в парк или лес. В столице множество больших и маленьких парков и зеленых зон, в которых можно расслабиться и насладиться чистотой природы, например, в парках Тондираба и Сюста, или на болоте Пяэскюла, — сказал вице-мэр Владимир Свет. — Призываю всех горожан отметить наступление весны прогулкой, поездкой на велосипеде или другим приятным занятием на свежем воздухе”.

В то же время он напомнил, что на природе нужно быть осторожными, так как уже проснулись клещи и гадюки, представляющие опасность для людей и их питомцев.

Чувство безопасности дает, без сомнений, вакцинация от клещевого энцефалита, однако привиться от боррелиоза нельзя. Поэтому после прогулки, в особенности если гулять по некошеной траве, следует непременно осмотреть одежду и кожу на предмет клещей. Опасных насекомых могут принести в дом и животные.

Единственная ядовитая змея, которая обитает в Эстонии — это гадюка. Гадюку трудно заметить в ее природной среде, поэтому на змею можно нечаянно наступить, если она не успела скрыться. Обычно гадюка все же сама прячется от человека, но только проснувшись после зимней спячки змеи как правило сонные и поэтому такие нежелательные встречи нередки. Они могут выползти также на пешеходные тропы и дороги, так что внимательность нигде не помешает. При укусах нужно обратиться за помощью и инструкциями в Центр информирования об отравлениях по номеру телефона 16662 или позвонить на номер Центра тревоги 112.

Хотя в городе обычно не встретишь медведя, небольшие млекопитающие встречаются часто. ”От зимней спячки сейчас просыпаются ежи. Они особенно активны ночью, поэтому водителям нужно быть внимательными, если их путь проходит среди зеленых зон. В Таллинне в некоторых местах установлены знаки, которые указывают, что здесь дорогу могут пересекать ежики”, — добавил Свет.