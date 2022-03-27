Кристина Каллас: всем детям беженцев следует предоставить место в эстоноязычной школе
Правление партии "Эстония 200" предложит Рийгикогу изменить Закон об основной школе и гимназии так, чтобы всем переселившимся в Эстонию детям беженцев было обеспечено место в ближайшей к дому эстоноязычной школе.
По словам лидера партии Кристины Каллас, такое решение не терпит промедления, поскольку в Эстонию прибыло множество детей украинских беженцев, которые должны выбирать между эстонозычной и русскоязычной школой, что еще больше усугубляет многолетнюю сегрегацию в обществе, передает rus.err.
"Решение о единой эстонской школе, в соответствии с которым все дети, приехавшие в Эстонию на временное проживание или на более длительный срок, будут ходить в эстоноязычную школу, даст родителям четкий сигнал родителям и позволит школам создать компетенции и возможности для обучения иноязычных детей", — убеждена Каллас.
Изменение закона, по ее словам, стало бы основой для перехода на единую школьную систему, в которой детей не распределяют по разным школам на основании их родного языка.
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