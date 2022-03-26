В Таллиннском горсобрании назревает консенсус: на 9 мая не стоит разрешать шествие Бессмертного полка

Председатель фракции Центристской партии Калле Кландорф сказал Delfi, что он лично не поддерживает проведение подобного мероприятия в этом году, но согласно законам страны запретить общественные собрания может только полиция — у Таллиннского горсобрания нет таких полномочий.

Кландорф добавил, что на фоне войны в Украине люди крайне встревожены, поэтому не стоит делать никаких провокаций ни с одной, ни с другой стороны. Например, не стоит идти к Бронзовому солдату с флагами Украины, как призывают в соцсетях.

Он выразил мнение, что в этом году отметить 9 мая и почтить память павших в войне можно по-другому, например, поставив свечи на окна.

Зато глава фракции Партии реформ Кристен Михал сказал, что если бы он был мэром Таллинна или министром внутренних дел, то сделал бы все возможное, чтобы в столице и вообще в Эстонии не проходили мероприятия, придуманные Кремлем и расширяющие его сферу влияния.

"Бессмертный полк, георгиевская ленточка в своем изменившемся значении, Z-символика — они все родились в сфере Путина и других деятелей, чьи руки испачканы в крови, и этому нет места в Эстонии", — категорически отрезал Михал и добавил, что желающие могут поехать отметить 9 мая в Россию.

По его мнению, "таким провокациям, как Бессмертный полк, не место на улицах Таллинна". Михал добавил, что желающие спокойно возложить цветы на военном кладбище могут сделать это без таких "напрягающих маршей".

Председатель фракции EKRE Март Каллас сказал Delfi, что его в целом удивляет, почему полиция выдает разрешение на проведение подобных мероприятий в такое напряженное время. Он считает, что в них изначально заложен конфликт.

"Абсолютно, мероприятия на 9 мая не должны проходить", — сказал Каллас. Он согласен. решением, принятым в Латвии, где всех, кто выйдет с символикой Великой отечественной войны приравняют к сторонникам агрессии России против Украины.