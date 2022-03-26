Предоставленные Эстонией военные госпитали помогают спасать жизни украинских военных
Эстония передала Украине военно-полевой госпиталь еще в начале февраля. Подготовка к передаче началась в сотрудничестве с Германией уже несколько лет назад, а соглашение было подписано в прошлом году. Госпиталь работает и проносит немалую пользу украинским военным медикам, пишет rus.err.ee.
Еще в 2019 году делегации трех стран — Эстонии, Германии и Украины — начали совместную работу над мобильными военными госпиталями. И в прошлом году ФРГ выделила деньги на обучение и оснащение инновационных больниц, передает "Актуальная камера".
"Исходя из нынешней ситуации в Украине, преимуществами эстонского полевого госпиталя являются мобильная установка, которую можно быстро развернуть в удобном для военных месте, и возможность быстро оказать нужную медицинскую помощь. Эти характеристики очень важны для каждого военного", — подчеркнула Кади-Кай Колло из Государственного центра оборонных инвестиций.
"Эта больница предназначена всё-таки для военных, для оказания очень быстрой квалифицированной хирургической помощи раненым. Эта больница может принять одновременно примерно 40-50 человек, а может и больше. И она сейчас находится на южных рубежах Украины", — рассказал рентгенолог Йыгеваской больницы, доброволец Петро Бабьяк.
Помимо Эстонии, полевые госпитали в Украину отправил и Израиль. Они уже служат и приносят пользу украинским военным.