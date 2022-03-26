На перекрестке Ярвеотса и Академия в Хааберсти движение теперь регулирует светофор

По словам вице-мэра Андрея Новикова на Академия теэ и Ярвеотса теэ регулируемый светофорами перекрёсток был создан с целью повысить там безопасность движения ”Городское пространство должно быть безопасным и безопасное движение должно быть обеспечено всем участникам движения. Учитывая то, как вырос поток транспорта в данном районе, светофоры и регулируемый светофором перекрёсток будет обеспечивать более плавное и безопасное движение”, — сказал вице-мэр. ”Перекрёсток, который регулируется светофорами обеспечит возможность безопасно совершать повороты как транспортным средствам, так и переходящим дорогу пешеходам или передвигающимся на легкомоторном транспортом средстве. Помимо этого светофор был установлен и на пересечении пешеходной дороги с проезжей частью”, — рассказал Новиков.

По словам старейшины района Хааберти Олега Сильянова светофоры работают на перекрёстке Ярвеотса теэ и Академия теэ по требованию. ”Исходя из поступающей на датчик информации на перекрёстке будут обеспечено минимальное время ожидания для всех участников движения”, — сказал старейшина. ”Помимо возможности переключения светофора кнопкой, для пешеходов и передвигающихся на легкомоторном транспорте светофор будут регулироваться с помощью датчиков основанных на термокамерах, которые обеспечивают более чуткую возможность опознания желающего перейти дорогу. Если датчик опознает на регулируемом пешеходном переходе пешехода, то система по требованию сама переключает светофор и в этом случае не нужно нажимать на кнопку”, — объяснил старейшина и добавил что на данный момент система датчиков ещё не до конца усовершенствована, поэтому перекрёсток продублирован возможностью нажатия кнопки, который пешеход может нажать, если датчик сработал.

По данным страховых компаний на перекрёстке Ярвеотса и Академия в 2019 году произошло 7 дорожно транспортных происшествий, в 2020 году 11 и в 2021 году 10.