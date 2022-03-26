На улицах Йыэ и Пронкси в центре Таллинна начинается подготовка к реконструкции

”Долгожданный ремонт улиц Йыэ и Пронкси начнется уже этим летом. В результате работ городское пространство, которое сейчас сконцентрировано на автомобильном движении, будет преобразовано в современную, безопасную городскую среду, в которой учитываются все способы передвижения. Будут улучшены условия передвижения пешеходов, а также созданы отделенные от проезжей части велосипедные дорожки. Кроме этого, на улицах появится много зелени”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Будут обновлены и все подземные техносети — водопровод, канализация, газовые трубы и электросети. Вместе с реконструкцией улиц будет заменено озеленение и установлено современное уличное освещение.

Несмотря на то, что дорожные работы начнутся во второй половине лета, подготовительные работы пройдут уже 27 марта — необходимо будет до начала периода гнездования птиц осуществить демонтаж деревьев. В день осуществления работ с 9 до 16 улица Пронкси в направлении торгового центра Stockmann будет частично закрыта на участке Нарвское шоссе — улица Рауа (общая ширина проезжей части 20 м, подлежащая закрытию часть — 4 метра). Кроме этого, частично будет закрыта и пешеходная дорожка со стороны домов с четными номерами (общая ширина 3 метра, подлежащая закрытию часть — 1,5 метра). При этом улица на период работ останется открытой и для движения автомобилей и для пешеходов в обоих направлениях. Зона работ будет обозначена соответствующими дорожными знаками.

”При реорганизации городского пространства приоритетным конечно же является сохранение имеющегося озеленения. К сожалению, это не всегда возможно сделать — если в ходе ремонта нужно заменить и всю подземную часть, а деревья зажаты на узкой полоске между асфальтом, то разумнее создать новое озеленение. Новая улица даст деревьям больше пространства и более благоприятную среду — улицу будет украшать аллея из деревьев по обе стороны дороги. Приносим извинения за неудобства и надеемся на понимание. Мы уверены, что от новой зеленой улицы выиграют все”, — добавила Хауканымм.