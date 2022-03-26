Министр культуры: ношение масок должно стать добровольным

”В ситуации, когда показатели заболеваемости коронавирусом стабильно снижаются, и мы отменили большую часть ограничений, нет рационального обоснования для продолжения обязательного ношения масок. Контроль за выполнением этого правила требует слишком много усилий”, — подчеркнул Терик. ”Несколько руководителей театров обратили мое внимание на то, что, зрители, приходя в театр, надевают маски, но во время спектакля часто их снимают. Как в такой ситуации гарантировать исполнение требования об их обязательном ношении? Та же проблема и с хористами — почти 40 000 человек должны на репетициях петь в масках. Многие страны уже отказались от обязательного ношения масок. Мы также должны поступить разумно и отменить это требование”, — отметил он.

По словам Терика, позиция сектора культуры ясна — заменить обязательное требование на рекомендацию. ”Коронавирус является частью нашей повседневной жизни уже более двух лет. За это время сферы спорта и культуры сильно пострадали. Ряд мероприятий был отменен, многим предпринимателям пришлось, к сожалению, прекратить свою деятельность. Одна из задач политиков — понимать общество и чувствовать его ожидания. Государство должно делать всё от него зависящее, чтобы обеспечить сектору культуры возможность свободу действий. Наложение обязательств, в эффективности которых нет никакой уверенности, на сегодняшний день не является разумным”, — добавил Терик.

Министр уточнил, что жители Эстонии уже научились сосуществовать с коронавирусом и у каждого должно быть право решать, носить маску или нет. ”Нет смысла оставлять это требование ради галочки. Давайте будем доверять нашим людям и дадим им право решать, носить маску или нет”, — заметил Терик.