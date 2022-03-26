Президент Карис: злом может быть режим, но зло совершают люди. Те, кто отдает приказы, и те, кто эти приказы выполняет

Дорогие жители Эстонии!

Леэло Тунгал мастерски улавливает нерв времени. В первую неделю войны в Украине она написала стихотворение о том, как зло накрывает мир, сводит счеты со справедливостью и может снова огнем и мечом захватить чужую землю.

Так поэтесса говорит об Украине, против которой пошла войной Россия. Но мы в этом узнаем свой 20-й век. Эстония тоже знает, что значит распространение зла, когда кажется, что мир постепенно захватывают злодеи.

Здесь, на памятной стене, напоминающей о трагическом пути жертв коммунистического режима, более 22 000 имен. Более 22 000 человек, которые так и остались вдали от родины, куда чужая власть увезла их силой. В Эстонии не осталось ни одной семьи, которую так или иначе не затронуло бы это насилие.

Могилы моих близких родственников тоже в Сибири. Многие члены семьи, к счастью, вернулись в Эстонию. Подавленность и угнетенность лет ссылки они так и не смогли забыть.

Десятки тысяч жертв зла…

Почему?

Потому что они помнили Эстонскую Республику, которую чужая власть отняла у нас.

Они помнили свободу, говорить о которой чужая власть запрещала.

Они помнили гимн и флаг своего государства, о которых чужая власть приказывала им забыть.

Они помнили, какая гордость возникает, когда стоишь на пороге дома, у поля, в дверях своего магазина, перед своей фабрикой. Чужая власть отняла дома, поля, магазины, фабрики. И через мгновение у тебя не было уже ничего, может даже матери и отца.

Чужая власть запрещала помнить, потому что это было для нее опасно. Зло как раз и хочет, чтобы историческая правда была скрыта. Потому что зло боится правды. В том числе о себе. Эта трусость — причина того, почему российские власти закрыли расследующую репрессии советского времени и защищающую права человека организацию ”Мемориал”.

Этой трусостью объясняется и боязнь власти признать свое прошлое.