Районные управы принимают только гигиенические принадлежности и белье для беженцев

”Мы очень благодарны всем горожанам, которые совершили пожертвования в поддержку беженцев — это стало значительной помощью для людей, которые прибыли сюда, прямо скажем, с пустыми руками. Сейчас у нас достаточно одежды и товаров широкого потребления, в их распределении помогает наш партнер — Центр повторного использования, который специального под эти цели отвел отдельный магазин, — сказала отвечающая за сферу социального обеспечения и здравоохранения вице-мэр Бетина Бешкина. — Однако по-прежнему крайне необходимы всевозможные гигиенические принадлежности, которые быстро расходуются и которых постоянно не хватает, а также новое белье и носки для детей и взрослых — их районные управы сейчас принимают с большой радостью”.