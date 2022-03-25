Районные управы принимают только гигиенические принадлежности и белье для беженцев
Таллиннцы через районные управы пожертвовали для беженцев из Украины огромное количество предметов первой необходимости. Теперь приниматься будут гигиенические принадлежности, новые носки и нательное белье, потребность в которых по-прежнему велика.
”Мы очень благодарны всем горожанам, которые совершили пожертвования в поддержку беженцев — это стало значительной помощью для людей, которые прибыли сюда, прямо скажем, с пустыми руками. Сейчас у нас достаточно одежды и товаров широкого потребления, в их распределении помогает наш партнер — Центр повторного использования, который специального под эти цели отвел отдельный магазин, — сказала отвечающая за сферу социального обеспечения и здравоохранения вице-мэр Бетина Бешкина. — Однако по-прежнему крайне необходимы всевозможные гигиенические принадлежности, которые быстро расходуются и которых постоянно не хватает, а также новое белье и носки для детей и взрослых — их районные управы сейчас принимают с большой радостью”.
В пункты приема при районных управах можно приносить гигиенические принадлежности и новые белье и носки для детей, подростков и взрослых разного пола. Необходимы шампуни и бальзамы для волос, кремы для лица и рук, дезодоранты, гигиенические прокладки, тампоны, ватные диски и палочки, маникюрные ножницы, подгузники для детей размеров 4-6, влажные салфетки, присыпки, одноразовые бритвы, мыло для стирки и проч.
Гигиенические принадлежности принимают во всех районах города, их можно отнести по следующим адресам:
- Кесклиннаская районная управа (Нунне, 18, по будням 9–16)
- Мустамяэская районная управа (Вильде теэ, 118, с понедельника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16), подробнее на странице районной управы в Facebook
- Кристийнеская районная управа (Металли, 5) с понедельника по пятницу в течение рабочего дня (перерыв 13–14).
- Общинный дом Пыхья-Таллинна (Кари, 13, с понедельника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16).
- Культурный центр ”Сальме” (Сальме, 12) — каждый день 24 часа.
- Ласнамяэская районная управа (по понедельникам 8.15–18, со вторника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16), на месте помогут работники инфостола. С дополнительными вопросами (например, что сейчас нужно больше всего) обращаться: Павел Корнев, тел. 534 37511.
- Молодежный центр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24, по будням 11–18).
- Пиритаская районная управа (по понедельникам 14–18; по вторникам 9–12, по четвергам 9–12 и 14–16).
- Ныммеская районная управа (Валдеку,13, по понедельникам 8.15–18, со вторника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16)
Одежду и товары широкого потребления военные беженцы могут бесплатно получить в Центре повторного использования в Ласнамяэ (Пунане, 50), для этого в кассе нужно представить Единую зеленую карту вместе с удостоверяющим личность документом. Новая система в сотрудничестве Таллинна и Центра повторного использования действует с 10 марта. Предметы, подлежащие раздаче, собраны в сотрудничестве работников городских организаций, партнеров города, друзей, местной общины, предпринимателей и других добрых людей, сделавших пожертвование. Свой вклад в создание магазина, предназначенного только для беженцев, сделал и Центр повторного использования, чтобы одежда была доступна во всем ассортименте и во всех размерах.
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