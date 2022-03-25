МНЕНИЕ | Мы должны вернуть реинкарнацию сталинского СССР в помойку истории

Сегодня, 73 года назад Советский Союз осуществил насильственную депортацию более 90 000 жителей стран Балтии в Сибирь, из Эстонии депортировали более 20 000 человек. Многие из них погибли от холода, голода и невыносимых условий.

Наших граждан, вне зависимости от национальности, в том числе тысячи детей и стариков, заклеймили ”бандитами” и ”буржуазными националистами”. Не напоминает ли это сегодняшний день?

Ценя свободу, человеческую жизнь и достоинство мы должны сказать, что нынешняя путинская Россия — это не только официальная правопреемница преступного Советского государства, но и продолжательница его человеконенавистнического дела.

На прилагающейся фотографии дети депортированного 25 марта 1949 в Сибирь фотографа Велло Хиндреуса (1930–2020), которые играют в одном из дворов села Сонское, что в Хакасии. Жили в хижине с дерновой крышей, врачебной помощи никто не оказывал — дети болели и умирали. К счастью, Велло смог спасти своих детей и они вернулись на родину. Благодаря его сыну Хейкки до нас дошла большая коллекция фотографий о жизни депортированных в Сибирь.

Жестокая война против мирных жителей Украины, убийство детей ракетами и бомбами, сообщения о насильственной депортации жителей Мариуполя в Россию заставляют вспомнить о страшных рассказах депортированных в 1949 году и переживших ужасные бомбардировки жилых районов и культурных ценностей Таллинна и Нарвы в марте 1944 года — абсолютное большинство погибших были мирными жителями. Прекрасную Нарву стерли с лица земли, как сейчас уничтожают украинские города.

Ранее работа с памятью, изучение преступлений коммунистических режимов и образовательные инициативы на эту тему служили цели предотвращения повторения таких ужасных событий.

Теперь же мы должны напрячь все силы, чтобы вернуть в помойку истории действующую на наших глазах реинкарнацию Советской империи, и восстановить справедливость для ее жертв.