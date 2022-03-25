Не хватило совсем чуть-чуть! Эстония заняла 11 место и не прошла в суперфинал Bocuse d’Or

В этом году в конкурсе не принимали участия команды из Украины и России — первая была вынуждена отказаться в связи со сложной ситуацией в стране, а вторую отстранили от конкурса после того, как остальные команды проголосовали за это, тем самым выразив поддержку Украины, страдающей от российской военной агрессии.