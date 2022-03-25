Не хватило совсем чуть-чуть! Эстония заняла 11 место и не прошла в суперфинал Bocuse d’Or
В Будапеште завершился европейский финал всемирно известного кулинарного конкурса Bocuse d’Or. На нем Эстония заняла 11 место и, к сожалению, не прошла в мировой суперфинал, который состоится в 2023 году в Лионе.
Эстонии не хватило всего лишь чуть-чуть — в мировой суперфинал проходят первые 10 мест европейского финала.
В этом году в конкурсе не принимали участия команды из Украины и России — первая была вынуждена отказаться в связи со сложной ситуацией в стране, а вторую отстранили от конкурса после того, как остальные команды проголосовали за это, тем самым выразив поддержку Украины, страдающей от российской военной агрессии.
Bocuse d’Or справедливо сравнивают с ”Формулой 1” для поваров. Это самый престижный кулинарный конкурс в мире, подготовка к которому представляет собой 1,5 года регулярных тренировок и требует от участников целеустремленности, высокой организованности, мотивации и исключительного командного духа.