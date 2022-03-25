КАРТА | Таллинн расширяет сеть велодорожек

”Нашей целью является постепенная реализация Таллиннской велосипедной стратегии и улучшение условий для того, чтобы велосипед стал использующимся на повседневной основе средством передвижения. Приоритетом ближайших лет станет строительство велодорожек в Кесклинне и на пути в этот район. Инвестиции планируются как из городского бюджета, так и из средств структурных фондов Европейского Союза. Часть отрезков можно обсуждать уже сегодня, более точная программа будет составлена к концу этого года”, — пояснил отвечающий за сферу коммунального хозяйства вице-мэр Владимир Свет.

Строительство инфраструктуры для передвижения на велосипедах будет поделено на несколько этапов. Сначала, уже в этом году, будет построен целый ряд велодорожек на улицах Вана-Каламая, Йыэ, Пронкси и Тулика. В завершение будет построена велодорожка на улице Садама. Велодорожка от Хобуяама в направлении порта будет строиться одновременно с трамвайной линией в направлении Старого порта, также будет построен участок велодорожки, соединяющий улицы Поска и Рейди теэ.

Строительство велодорожек во многих местах предполагает плотное сотрудничество с владельцами сетей и капитальную перестройку улиц. В этом году начнутся проектировочные работы, цель которых — сделать в ближайшие годы основные магистрали Кесклинна более пригодными для передвижения велосипедистов. Среди крупных улиц проектирование затронет Тоомпуйестеэ, бульвар Карли, Эндла, Луйзе, Палдиское шоссе, а также Ластекоду, Техника, Веэренни, Котка и еще несколько маленьких улиц. Первые объекты из этого списка будут строиться в следующем году, но список объектов может быть скорректирован.

Помимо решения вопросов, связанных с проектом Главной улицы, начнется строительство качественных велодорожек на Пярнуском и Нарвском шоссе. Велодорожка также будет строиться на улице Лийвалайя, ее проектирование должно начаться во второй половине года, когда будет завершено исследование, связанное со строительством новых трамвайных коридоров.