Министр обороны Лаанет: сильная Швеция усиливает сдерживание в регионе Балтийского моря

На встрече обсуждалась региональная безопасность в более широком смысле, была также подчеркнута необходимость увеличения оборонного бюджета и развития различных способностей, помимо этого состоялся обмен мнениями о развитии НАТО и Европейского союза.

”Понимания Швецией и Эстонией рисков безопасности, особенно в регионе Балтийского моря, и проявляемой сейчас агрессии против Украины во многом совпадают. Необходимость надежного сдерживания в регионе Балтийского моря сегодня очевидна для всех. Швеция, как и Эстония, чрезвычайно серьезно относится к изменившейся ситуации с безопасностью, например, увеличивая долю расходов на оборону в государственном бюджете и тем самым укрепляя обороноспособность. Более сильная Швеция также означает и более сильную Эстонию — высокая обороноспособность Швеции повышает уровень сдерживания в Балтийском море и, благодаря этому, повышает безопасность Эстонии”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

На совещании министров обороны также обсуждалась продолжающаяся к настоящему времени уже 28 дне, агрессия Российской Федерации против Украины.

”Оказание помощи Украине в виде вооружений и гуманитарной помощи, а также торговые эмбарго и санкции сейчас являются наиболее важными на международном уровне, чтобы Украина могла выстоять в сражениях против агрессии Путина. По состоянию на сегодняшний день Эстония уже предоставила военную и гуманитарную помощь на сумму 222 миллиона евро, львиная доля которой составляет военную помощь в виде вооружений”, — сказал Лаанет.

В ходе своего визита министр обороны Калле Лаанет посетил вместе со своим шведским коллегой Готландский полк P18 и возложил венок к мемориальному камню прибывших на лодках беженцев в Слите.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.