Юри Ратас в Киеве встретился с президентом и премьер-министром Украины

Спикеры парламентов Балтийских стран встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. На встрече шла речь о непоколебимой воле украинского народа к защите своей страны.

Спикеры парламентов Балтийских стран посетили Киев спустя месяц после начала войны. Вместе с украинским коллегой они подписали совместное обращение о восстановлении безопасности в Европе. Обращение подписали спикер Рийгикогу Юри Ратас, спикер парламента Латвии Инара Мурниеце, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.

”Международная поддержка Украины сейчас сильна, но она должна сохраняться в течение еще долгого времени, — сказал Ратас. — В первую очередь необходимо закончить войну, вывести российские войска и восстановить целостность Украины. Затем мы должны будем помочь отстроить разрушенные российскими войсками города”.

Ратас выразил надежду, что к тому моменту будет запущен процесс вступления Украины в Европейский союз. Он отметил, что Эстония приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс.

”Украина сражается за всю Европу и защищает наши ценности, — сказал Ратас. — В связи с этим мы должны сосредоточиться на оказании Украине поддержки во всех возможных сферах; на изолировании России и повышении цены агрессии”.

Спикер Рийгикогу повторил свое обещание, что Украина не останется одна перед лицом насилия и несправедливости. Миллионы людей во всем мире будут выполнять это обещание. Он подарил украинскому коллеге на память фотоколлаж демонстрации, которая прошла в Таллинне, на Площади свободы, 26 февраля и на которой собрались 30 000 человек, чтобы поддержать Украину.