Официально: эстонскому филиалу Swedbank предъявлено подозрение в отмывании денег

На прошлой неделе представители эстонского филиала банка были вызваны в Центральную криминальную полицию для допроса, за чем последовало официальное предъявление подозрения.

В своем пресс-релизе от 24 марта банк отмечает, что получил от специального следователя по экономическим преступлениях Центральной криминальной полиции сообщение о том, что Swedbank AS подозревается в отмывании денег в 2014-2016 гг.

Уголовное расследование исходит из расследования Финансовой инспекции, которая в течение 2019 года изучала деятельность Swedbank. Расследование закончилось в марте 2020 года отчетом и предписанием в связи с недочетами Swedbank Estonia AS в работе по международному предотвращению отмывания денег.