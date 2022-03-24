В Украине осталось 33 гражданина Эстонии

В Украине осталось 33 гражданина, которые проинформировали министерство о своем пребывании в стране, 23 из них заявили, что не спешат покидать страну, следят за ситуацией и ждут удобного момента для выезда, 10 человек хотят покинуть страну как можно скорее.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда посредством сообщений, писем или звонков. МИД просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом Министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, министерство не может давать информацию заранее.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России рекомендуют полностью избегать поездок в Украину. Если кто-то все же решил поехать в Украину, то возможности помощи Министерства иностранных дел ограничены.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел или по адресу konsul@mfa.ee. Пожалуйста, не ждите эвакуации, гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуют выбирать страны ЕС. При необходимости вы можете позвонить по круглосуточному телефону экстренной помощи +372 5301 9999.

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