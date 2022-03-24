РЕПОРТАЖ | Как украинский мастер перманентного макияжа приступила к работе в таллинннском салоне
Мы встречаемся в уютной студии Таллинне. Сюда приезжают клиенты со всей Эстонии, чтобы стать еще красивее.
Навстречу выходит Оксана, улыбаясь, рассказывает, что расстроилась, села не на тот автобус. ”Только начинаю изучать город”.
Оксана Ширинова — мастер-преподаватель перманентного макияжа, а так же эксперт в области наращивания и ламинирования ресниц и бровей. За плечами — десять лет практики, повышения квалификации, участия в конференциях. Своя международная школа, чемпионаты и конкурсы. Но все это осталось там, в Украине.
”Кубки и награды пришлось оставить. С собой я взяла только машинку, пигменты и пару дипломов. Тогда я ещё не знала, что буду выезжать из страны. Брала на всякий случай думая, что смогу работать дома, а не в салоне”, — делится Оксана.
Но жизнь сложилась по-другому
”23 февраля мы отметили дочке четыре года, а на утро муж разбудил меня, и сказал, что началась война. Звук сирены охватил весь город”, — возвращается во воспоминания Оксана.
”После того, как мы переночевали в холодном подвале, сидя на стуле, мы с мужем приняли решение ехать. Выезжали под сирены на свой страх и риск. В день отъезда взорвали аэропорт, два вертолета десантников, а когда пересекали плотину, видели, как задерживают чеченцев под видом телевидения. Цель была выехать из Украины, а потом — к папе в Эстонию. Ехала сама, пять дней, за рулем — по четырнадцать часов в день. Мужа и брата не выпустили из-за полной мобилизации”.
Оксана рассказывает, что вопрос с работой стоял на первом плане, так как жизнь в Украине и в Эстонии отличается.
”Квартиры, машины и все нажитое имущество осталось там. А здесь — только то, в чем уехали. И руки, которые знают свою работу”.
С документами, отмечает Оксана, проблем не было, ведь для украинцев упростили систему получения вида на жительство. Поэтому можно было сразу устраиваться на работу.
”В интернете искала салоны в Таллинне, решила делать рассылку на почту. И увидела объявление в соцсетях, сразу откликнулась. Меня пригласили на собеседование. Это было очень неожиданно, я и не надеялась, что хоть кто-то ответит. После знакомства с Ольгой Кравченко и её коллективом я поняла что очень хочу работать в такой сильной команде”, — делится Оксана.
”Я горжусь, что Оксана выбрала нашу студию”
В большой светлой студии Оксана сначала идет проверять свои графики и свободные даты. Мастер активно включилась в работу, уже приняла несколько клиентов.
”С первыми клиентами мне помогла Ольга и сотрудники салона. Их инициатива и поддержка неоценима”, — радуется Оксана.
Ольга Кравченко — владелица международной академии перманентного макияжа OK PMU CENTER, которая работает в Таллинне более 10 лет. Кроме обучения учеников работает и салон.
”Кроме уже привычных процедур перманентного макияжа бровей, губ или век мы помогаем людям с особыми нуждами”, — рассказывает Ольга. ”Например, бесплатно проводим восстановление ареолы груди для женщин, которые перенесли рак груди с мастэктомией. Восстанавливаем визуальный объем волос на голове при различных видах алопеций и работаем с рубцами и шрамами. Мы специализируемся на предоставлении качественных и эксклюзивных услуг и продвигаем самые современные техники и обучаем мастеров со всего мира как с нуля так и повышаем квалификацию”.
Владелица студии рассказывает, что когда в Украине начались военные действия, первой мыслью был вопрос ”Как я могу помочь беженцам?”.
”И я подхватила мысль одной из таллиннских студий предоставить работу мастерам из Украины. Оксана была одна из первых, кто отреагировал на мое объявление в соцсетях”, — вспоминает Ольга.
”Уверена, что Оксана могла бы выбирать любое рабочее место в городе”, — продолжает Ольга.
”С такими знаниями и опытом, как у нее! Я горжусь, что она выбрала именно нашу академию, где она так же не остановится в развитии. А мы постараемся окружить ее теплом и помочь с переводом на эстонский при общении с клиентами. Оксана владеет разговорным английским”.
Приезжие не отнимут работу, они займут свободные места
На сегодня у Оксаны — последняя запись.
Коллеги по салону в один голос твердят, что клиенты остались очень довольны работой нового мастера. Отмечают, что это никак не связано с тем, что специалист — беженец из Украины.
”Оценивают только по профессионализму. И, кстати, мы сразу говорим, что у нас мастер из Украины не потому, чтобы пожалели, а потому что там — совершенно другие техники, чем у нас, в с Эстонии. Людям это нравится, они этого ждут”, — рассказывают администраторы.
Ольга отмечает, что, как только в социальных сетях разместили разместили объявления, реакция на красивые работы Оксаны последовала незамедлительно — запись по несколько клиентов в день.
”Но был и негатив под комментариями”, — затрагивает важную тему Ольга. ”Поэтому хочу донести свои мысли: всем хорошим мастерам работы всегда хватает. Приезжие не отнимут работу у нас. Они займут лишь свободные места! Когда мы увидели работы Оксаны, то были в восторге и еще раз поняли, что хорошая конкуренция и обмен опытом продвинет нас всех вперед”.
Также Ольга отмечает, что многие под постом устроили хейт по поводу дороговизны услуги. ”Хотя Оксана поставила цену среднюю в городе. Поймите, хорошая качественная услуга по перманентному макияжу не может стоить дешево. У мастера огромная ответственность перед клиентами, макияж носится несколько лет и должен выглядеть максимально естественно и со временем красиво "уходить" из кожи. Также Оксана не работает ”на дому”, а устроилась в наш престижный салон, где мы платим налоги и официально зарплату, большую аренду и предоставляем прекрасный сервис клиентам. А это составляет почти половину стоимости услуг”
В разговор включается и сама Оксана, которая согласна, что реклама в соцсетях привлекает как положительную аудиторию, так и отрицательную.
”Не все готовы принять в свой город людей, которые остались без дома и работы. Но большинство тех, кто поддерживают и желают процветания на новом месте! Мне ничего не давалось просто так. Я начинала с одной кушетки и выросла до международной школы. Мой опыт и знания со мной. А с такой сильной командой мы станем ещё сильнее”, — уверена Оксана.
В салоне ждут еще одного мастера из Украины, сейчас она находится в дороге.
”Я абсолютно против войны, и трудно себе представить то горе и страх, которые испытывают люди, бросая свою налаженную жизнь, бизнес, работу, свое жилье! Вынуждены бежать от бомб и смерти, оставляя своих мужей, сыновей, братьев сражаться за свободу своей страны”, — качает головой Ольга.
Оксана же добавляет, что сейчас у нее страх и волнение.
”Как жить в новой для нас стране? Но я, в первую очередь, думаю о ребёнке, стараюсь не отвлекаться на грустные мысли. Искренне благодарна каждому, кто помог нам”.