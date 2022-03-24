РЕПОРТАЖ | Как украинский мастер перманентного макияжа приступила к работе в таллинннском салоне

Мы встречаемся в уютной студии Таллинне. Сюда приезжают клиенты со всей Эстонии, чтобы стать еще красивее.

Навстречу выходит Оксана, улыбаясь, рассказывает, что расстроилась, села не на тот автобус. ”Только начинаю изучать город”.

Оксана Ширинова — мастер-преподаватель перманентного макияжа, а так же эксперт в области наращивания и ламинирования ресниц и бровей. За плечами — десять лет практики, повышения квалификации, участия в конференциях. Своя международная школа, чемпионаты и конкурсы. Но все это осталось там, в Украине.

”Кубки и награды пришлось оставить. С собой я взяла только машинку, пигменты и пару дипломов. Тогда я ещё не знала, что буду выезжать из страны. Брала на всякий случай думая, что смогу работать дома, а не в салоне”, — делится Оксана.

Но жизнь сложилась по-другому

”23 февраля мы отметили дочке четыре года, а на утро муж разбудил меня, и сказал, что началась война. Звук сирены охватил весь город”, — возвращается во воспоминания Оксана.

”После того, как мы переночевали в холодном подвале, сидя на стуле, мы с мужем приняли решение ехать. Выезжали под сирены на свой страх и риск. В день отъезда взорвали аэропорт, два вертолета десантников, а когда пересекали плотину, видели, как задерживают чеченцев под видом телевидения. Цель была выехать из Украины, а потом — к папе в Эстонию. Ехала сама, пять дней, за рулем — по четырнадцать часов в день. Мужа и брата не выпустили из-за полной мобилизации”.

Оксана рассказывает, что вопрос с работой стоял на первом плане, так как жизнь в Украине и в Эстонии отличается.

”Квартиры, машины и все нажитое имущество осталось там. А здесь — только то, в чем уехали. И руки, которые знают свою работу”.

С документами, отмечает Оксана, проблем не было, ведь для украинцев упростили систему получения вида на жительство. Поэтому можно было сразу устраиваться на работу.