Воры быстро отреагировали на подорожание металла

В Таллинне трое мужчин предприняли попытку кражи металла в пункте скупки металлолома. Охранник заметил по камерам, что на территории находятся двое посторонних мужчин в одежде с капюшоном и скрытыми лицами — они несли автомобильные диски к забору. Охранник выбежал из комнаты охраны — воры испугались и убежали с территории. Позже выяснилось, что на объекте находился и третий мужчина, который также скрылся с места происшествия. При осмотре периметра за пределами ограждения были найдены восемь автомобильных дисков — предположительно, злоумышленники намеревались увезти их на припаркованном неподалеку легковом автомобиле Mercedes. На место происшествия прибыла полиция с собакой, которая взяла след за пределами территории, но поймать подозреваемых не удалось.

”Ворам не удалось ничего унести, так что в данном случае ущерб причинен не был. Связь автомобиля с ворами расследует полиция”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Элва патрульный охранник позвонил в центр управления G4S и сообщил, что задержал вора металла. В 4:50 при проверке патрульный охранник заметил, что на объекте, на котором проходят работы по перестройке сооружения, кто-то крадет металл из находящегося на территории контейнера. Мужчина пытался погрузить металл в микроавтобус. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию.

”Черные и цветные металлы подорожали в несколько раз. Кражи с объектов участились, на повестке дня снова стоят потери строительных материалов и обусловленный этим материальный ущерб, а также перенос сроков завершения строительства. Все, кто задействован в этом секторе — продавцы металла, посредники, производственные предприятия, скупщики, строители, — должны сейчас задуматься о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество”, — сказал руководитель отдела охранных решений G4S Рамон Каю.