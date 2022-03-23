Эстония использует шпионское ПО Pegasus, которое применяли для слежки за активистами и журналистами в других странах

Программу Pegasus, которая может шпионить в режиме реального времени за айфонами и смартфонами, работающими на ОС Android, разработала израильская компания NSO. Программу покупают власти по всему миру, чтобы бороться с терроризмом и организованной преступностью. Программа может записывать ведущиеся по телефону разговоры, считывать геолокацию, тайно активировать камеру. По оценке IT-экспертов, надежной защиты от подобного шпионского софта на сегодня не существует.

Газеты пишут, что Эстония известна своей агрессивной контрразведкой по отношению к России. Израильская компания NSO якобы ограничила использование шпионского ПО и у Эстонии нет возможности шпионить за российскими телефонными номерами.

По версии Washington Post, Украине было отказано в использовании шпионского ПО Pegasus, поскольку это вызовет недовольство России. Из-за аналогичных опасений использование Pegasus в Эстонии также было ограничено.

Pegasus — это шпионское ПО, которое также использовалось государственными органами для слежки за активистами, журналистами и другими негосударственными субъектами. Например, его использовали для слежки за СМИ и оппозиционерами в Польше и Венгрии.

Шпионское ПО может использоваться для подслушивания телефонных звонков, чтения сообщений, просмотра сохраненных фотографий и видео или использования микрофона и камеры для сбора информации о пользователе телефона и его деятельности. Для внедрения технологии в других странах требуется разрешение Израиля. Украина такого разрешения не получила.

Органы безопасности не отрицают использование Pegasus

”Мы не можем комментировать работу или методы разведки, но можем подтвердить, что Министерство обороны за жителями Эстонии не следит”, — сказала Delfi Сузан Лиллевяли, начальник отдела стратегических коммуникаций Минобороны.