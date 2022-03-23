ВИДЕО | Марко Гросберг: велика вероятность, что война в Украине заморозится надолго

Гросберг сообщил Delfi, что вооружение и техника все еще перераспределяются по территории России и что наступают благоприятные погодные условия.

Имеет ли смысл оборона Мариуполя или Украине стоит перенаправить свои силы?

Это решение должно быть принято руководством Вооруженных сил Украины. Мариуполь важен для Украины как в военном, так и в политическом плане. Эта капитуляция создаст коридор между Крымом и так называемыми народными республиками, что, безусловно, является одной из целей Российской Федерации, так как обеспечит Россию козырями в переговорах. По хорошему, Мариуполь необходимо держать, пока это возможно.

С другой стороны, вопрос еще и в том, как выйти из окружения. Можно начать операцию с внешними подразделениями по прорыву кольца осады, но это сделало бы линию обороны слабее в другом месте. Таким образом, в этом вопросе много деталей, и на него нет правильного ответа. Украинцы, безусловно, лучше ориентируются в расположении и действиях своих подразделений на местности.

Вы сказали на пресс-конференции, что российские силы во многом исчерпали свои ресурсы. Есть ли какие-то запасные ходы, оружие, которое еще не использовали?

Из разрешенного конвенцией оружия используется все, что у России вообще есть в арсенале.

Может ли этот конфликт затянуться, создав реальность, подобную той, что длится на Донбассе уже восемь лет?

Да, это очень вероятно. Все в основном зависит от того, что будет происходить в ближайшие пару недель. В какой-то момент погода будет благоприятствовать вооруженным силам РФ: как только просохнет земля, появится возможность для крупных маневров. С кадрами большие проблемы, но тут все зависит от того, каков дальнейший план. Пойдет обычная военная игра в шахматы.

Уже стягиваются силы из Осетии и даже Сирии. Имеет смысл всеобщая мобилизация или что-то другое, что привлечет новых людей на войну в России?

Такие ходы могут гарантировать количество, но качество упадет в разы. Однако в данном случае очевидно, что существует нехватка кадров, замену так быстро, как это необходимо, произвести просто невозможно. А вот вооружения и техники, чтобы перебросить их к украинской границе, у России еще достаточно.