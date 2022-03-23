Столичный Центр беженцев переходит на новый режим работы

В круглосуточном режиме центр продолжит работу до 17:00 пятницы, 25 марта. В субботу и воскресенье, 26 и 27 марта, центр будет закрыт, и с 28 марта он будет работать по будням с 8 до 17 часов.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, открытие Центра приема беженцев в Пярну послужило снижению нагрузки на столичный центр — люди стали реже прибывать в центр в ночные часы и число людей, обращающихся за первичной регистрацией, сократилось.

”Сейчас в центре на ул. Нийне преимущественно регистрируются люди, которые остановились в Таллинне у родственников или знакомых — они не обращались в центр ранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Центр на улице Нийне продолжит обслуживать прибывших в Таллинн военных беженцев из Украины, предлагая им помощь по вопросам образования, социального обеспечения и трудоустройства”, — пояснила Бешкина.

Открытый 2 марта по адресу Нийне, 2 Центр беженцев все это время работал круглосуточно и без выходных. Цель центра — централизованно предлагать различные услуги, а также предоставлять информацию и помощь, в которых нуждаются прибывшие в Эстонию военные беженцы из Украины. На сегодняшний день центр зарегистрировал свыше 10 300 человек, из которых более 4200 — лица в возрасте до 18 лет.