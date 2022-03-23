ВИДЕО | Поток беженцев ослабевает: если раньше приезжало 1500 человек в день, то сейчас 500

Беличев сообщил, что количество прибывающих беженцев начало снижаться.

"Мы приняли 22 000 беженцев, 40% из которых дети. За последнюю неделю их количество уменьшилось. Если раньше речь шла о 1500 человек в сутки, то сейчас это 500-600. Вчера, например, было 545 человек, из которых 258 дети", — сказал он.

Салла добавил, что количество людей, нуждающихся в помощи и размещении, при этом не снижается. В среднем, это около 300 человек ежедневно.

По словам Вилтроп, более 3000 человек предложили бесплатное размещение или за оплату коммунальных услуг. Pagulasabi привезла в Эстонию 7000 человек и нашла жилье примерно 700. ”По нашей оценке, нужно консультировать украинцев более активно. Мы уже начали переговоры с государством на эту тему”, — сказала она.

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