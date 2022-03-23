Молодой семьянин из Виймси рассказал, куда потратит выигранные в лотерею 2 млн евро(11)
18 марта житель Эстонии выиграл в Eurojackpot 2 007 890,70 евро, угадав комбинацию 5+1. Выигрышный билет с пятью игровыми полями был куплен в Viimsi Selver.
К настоящему времени счастливчик уже оформил свой выигрыш. Выигравшим оказался молодой глава семьи из Харьюмаа. По словам мужчины, в лотерею — Eurojackpot и Bingo loto — он играет редко и в основном в интернете. Тем не менее, счастливый билет он приобрел именно в магазине за несколько дней до розыгрыша, а придя домой в шутку велел жене его не выбрасывать, так как это ”билет на миллион”. Конечно, поздно вечером в пятницу они оба никак не могли поверить, что слова оказались пророческими.
Сейчас, отойдя от первого шока, мужчина говорит, что намерен распорядиться деньгами максимально разумно. Часть денег пойдет на поддержку семьи и родителей, часть на обеспечение будущего через инвестиции. Мужчина заверяет, что не планирует слишком сильно менять свой образ жизни и пересаживаться на Ferrari. Работу он тоже бросать не планирует, как и значительно увеличивать ежедневные расходы.
Кроме спутницы жизни, о выигрыше знают родители мужчины и некоторые друзья.