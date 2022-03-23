ФОТО | На европейском финале кулинарного конкурса Bocuse d'Or Эстонию представляют Александр Гуреев и Максим Фоменков

23 марта в Будапеште стартовал европейский финал Bocuse d’Or. Команды должны приготовить два блюда — оленину и три сорта картофеля. Оба блюда нужно подать на 14 тарелках, на что отведено 5,35 часа.

В этом году в нем не принимают участия команды из Украины и России — первая была вынуждена отказаться в связи со сложной ситуацией в стране, а вторую отстранили от конкурса после того, как остальные команды проголосовали за это, тем самым выразив поддержку Украины, страда.щей от Российской военной агрессии.

В этом году кандидат от Эстонии — Александр Гуреев. Выпускник Таллиннской школы обслуживания, он позже учился в Лондоне, а в настоящее время Александр работает в Hotel Bristol в Осло, столице Норвегии.

Его помощник — молодой повар Максим Фоменков, также выпускник Таллиннской школы обслуживания. В Таллинне Максим Фоменков работал в таких известных ресторанах, как Mon Repos, Tuljak, NOYA, MOON, Loft и 7Ürti. В настоящее время работает в Швеции, в ресторане Gastrologik, отмеченном двумя звездами Мишлен.

Тренер — Никлас Йонсен (су-шеф Hotel Bristol, Осло). Коллега кандидата от Эстонии по норвежскому ресторану неоднократно участвовал в приготовлении торжественного ужина в рамках Нобелевской премии и организации королевских приемов в Швеции.

Хейди Пиннак, шеф-повар Brasserie 11) представит Эстонию на европейском финале в составе жюри. Хейди — вторая женщина за всю историю конкурса Bocuse d’Or, которая дошла до финала (представляла Эстонию в финале в 2013 году). Кроме того, это первая женщина, представляющая Эстонию в составе дегустационного жюри на конкурсе такого высокого уровня.

Хейди будет оценивать блюдо из картофеля. В преддверии конкурса она как раз представила в ресторане Brasserie 11 меню из пяти блюд, все из которых включают картофель в качестве одного из ингредиентов.

Руководитель команды — президент Bocuse d’Or Eesti Дмитрий Демьянов (Eesti Kulinaaria Instituut), который уже много лет возглавляет этот проект.