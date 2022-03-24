Украинские учителя будут работать в местных школах. Вице-мэр: сейчас требовать от людей знания эстонского — довольно смешно

Министр образования и науки Лийна Керсна заявила о желании принять на работу всех украинских учителей, которые бежали от войны в Эстонию. В то же время не секрет, что местные учителя должны владеть эстонским языком на уровень B2, проходить курсы и сдавать экзамены на знание государственного языка.

В 2020 году Языковая инспекция проверила знание эстонского языка в 36 учебных заведениях Эстонии. Из 181 педагога у 26 владения госязыком на должном уровне, семи предписали улучшить знания, 148-и сказали сдать экзамен и 10 выписали штраф. По результатам повторного контроля из 550 учителей только 20 выполнили указанные предписания.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев отмечает, что нынешняя ситуация — кризисная, а украинских учителей обязательно нужно использовать в образовательном процессе.

"Требовать от людей знания эстонского, когда они два дня назад приехали в Эстонию — довольно смешно. Но это временная мера. У нас порядка 235 анкет учителей, которые бежали из Украины. И около 70 воспитателей. Мы уже используем этот ресурс в наших школах", — сказал он в интервью RusDelfi.

По его словам, украинские учителя могли бы преподавать беженцам украинский язык, историю и культуру Украины, так как подобных специалистов в Эстонии очень мало.

Вице-мэр понимает, что у местных русскоязычных учителей может возникнуть недопонимание и чувство несправедливости из-за отсутствия языковых требований. "Я психологически понимаю, что такие мысли могут возникнуть. Но наши учителя — люди образованные, адекватные, они прекрасно понимают ситуацию, что у недавно прибывших из другого государства педагогов нет смысла требовать знания эстонского языка", — уточнил он.

Это временное решение, продолжил Белобровцев. "Это вынужденная мера. Если эти люди останутся и продолжат работу учителями, то им придется столкнуться с теми же требованиями", — добавил он.

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