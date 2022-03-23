В Таллинне идет большая весенняя уборка улиц

”Несмотря на колебания температур на прошлой неделе, снег растаял достаточно, чтобы начать большую весеннюю уборку улиц и дорог города. Чистота в городе важна для здоровья всех горожан, — сказал курирующий сферу окружающей среды и коммунального хозяйства вице-мэр Владимир Свет. — Сначала будут убраны материалы, которые применялись для борьбы с гололедом, а также накопившаяся за зиму грязь на основных улицах города, велодорожках и тротуарах, а также на остановках общественного транспорта. Ко вчерашнему дню было собрано 700 тонн сора и 32 тонны бытовых отходов, для уборки было использовано более 250 кубометров воды. Относящиеся к городскому имуществу дороги, парковки, велосипедно-пешеходные дорожки, а также зеленые островки на дорогах и остановки общественного транспорта должны быть чистыми к концу апреля”.

Договорные партнеры города, осуществляющие услугу по весенней уборке, задействовали весь автопарк, состоящий из 50 единиц, в том числе дорожные пылесосы, подметально-моечные машины, многофункциональные тракторы, самосвалы и уборочные машины. Также работают 30 бригад рабочих или 70 человек, которые убирают придорожные зеленые зоны, переходы и островки безопасности.

Для очистки обочин от скопившегося за зиму сора нужно проводить чистку несколько раз. Одновременно с этим начинается уборка дорог, лестниц, остановок общественного транспорта, мостов, виадуков и других дорожных объектов. С озеленения, относящегося к дорожной территории, собирают оттаявшие от снега сор и органические отходы. Договорные партнеры районных управ начинают уборку внутриквартальных дорог и второстепенных улиц, но поскольку на таких улицах еще не растаял весь снег, работы будут выполняться по мере возможности. Когда первичная уборка охватит весь город, можно будет приступать к мойке улиц.