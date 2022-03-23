ВИДЕО | "Важно документировать происходящее в Украине, чтобы наказать военных преступников". Пресс-конференция МИДа Эстонии
Лийметс отметила, что происходящее — преступление против народа Украины, против страны. Украина находится сейчас в очень плохом положении, более 3,4 млн человек уже были вынуждены покинуть страну.
Эстония продолжит оказывать поддержку во всех направлениях, в том числе содействовать всяческой изоляции России, как политической, так и экономической.
Важно документировать все происходящее в Украине, чтобы военные преступники предстали перед судом.
Каймо Кууск отметил в свою очередь, что украинцы храбро сражаются с российскими войсками. "Сейчас мы составляем отчет об экономическом ущербе, который понесла Украина. Прошлый год был самым успешным годом для Украины с точки зрения экономики. По оценкам, с начала войны ущерб составляет 100-500 млрд евро. Если бы война закончилась завтра и все вернулись на работу, экономический спад составил бы 10%, но в реальности есть опасения, что спад составит от трети до половины от ВВП. Поэтому важно всячески помогать Украине".
Марье Пихлак выразила всем благодарность за помощь. "Роль Министерства иностранных дел заключается в координации и обеспечении качества помощи. На сайте МИД открыт отдельный портал, где можно посмотреть, что сейчас нужно”, — отметила она.
Смотрите запись пресс-конференции!
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