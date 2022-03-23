Экономика
23.03.2022, 10:55

На счет женщины из Эстонии поступило 750 000 евро. Полиция разбирается

 
ФОТО: Shutterstock
Недавно на банковский счет одной женщины в Эстонии поступило 750 000 евро.

Внушительную сумму заметило Бюро данных по отмыванию денег и начало выяснять происхождение средств.

Поскольку ответов получено не было, прокуратура возбудила уголовное дело, а Харьюский уездный суд наложил на денежные средства арест.

Супругом Александры является бизнесмен Борис Беляев (49), действовавший ранее в Санкт-Петербурге. Портал fontanka.ru писал несколько лет назад, что Беляева объявили в России в розыск в связи с масштабным мошенничеством.

Помимо прочего, бизнесмену принадлежала двухсотметровая квартира недалеко от Люксембургского сада в Париже стоимостью 2,5 млн евро.

RusDelfi
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