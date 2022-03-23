На счет женщины из Эстонии поступило 750 000 евро. Полиция разбирается

Поскольку ответов получено не было, прокуратура возбудила уголовное дело, а Харьюский уездный суд наложил на денежные средства арест.

Супругом Александры является бизнесмен Борис Беляев (49), действовавший ранее в Санкт-Петербурге. Портал fontanka.ru писал несколько лет назад, что Беляева объявили в России в розыск в связи с масштабным мошенничеством.