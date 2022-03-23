Замена шин в Эстонии становится дороже

Шины, произведенные в Китае, в последнее время стали намного дороже, а ценовой разрыв с европейскими шинами значительно сократился, поскольку подорожали как сырье, так и доставка готовой продукции.

"Существует перекупка работников, и ситуация такова, что нет рабочих, а молодые люди, которые приходят, не хотят выполнять тяжелую работу. А замена шин — это тяжелая работа, и трудно найти людей, несмотря на зарплату, которая составляет от 1500 евро до 2500 евро на руки", — сказал руководитель фирмы Rehvitakso Имбре Йыгимар.