Украинская беженка: дома я была заведующей магазином, здесь готова на любую работу

Две женщины, мать и дочь, впервые оказались в Кассе по безработице. Они прибыли в Эстонию 13 марта, привели в порядок свои документы и теперь готовы взяться за любую работу, пишет RusERR.

"На Украине я работала управляющей магазином, а здесь мы готовы работать везде, где будет возможность", — отмечает Татьяна.

"На Украине я работала на производстве полуфабрикатов — лепка пельменей, чебуреков, вареников. Надеюсь, найти похожую работу и здесь. Будет работа — можно будет снять жилье. Жить как нормальные люди", — говорит Ирина.

Руководитель спа-отелей Estonia Андрус Альяс готов трудоустраивать беженцев и предоставлять им возможность проживания: "Есть заинтересованные лица, которые в настоящее время живут в отеле в Таллинне и ищут работу и, конечно, более долгосрочное место жительства. Мы также предлагаем жилье. Мы выделили половину этажа в нашем Medical-Spa под что-то вроде общежития. Мы также думаем о создании небольшой коммунальной кухни. У многих из беженцев есть дети. Мы стараемся создать для них все удобства".

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.