Telia предупреждает: мошенники пытаются получить данные ваших банковских карт через SMS

”SMS создает впечатление, что человек получил посылку от DHL, за которую нужно заплатить деньги. На самом деле это — попытка заставить людей ввести данные своей кредитной карты. Вы никогда не должны начинать вводить свои пароли или данные где-либо после такого SMS, так как это может привести к опустошению вашего банковского счета”, — предупредил Кяйс.