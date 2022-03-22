Новости Эстонии
22.03.2022, 20:48

Telia предупреждает: мошенники пытаются получить данные ваших банковских карт через SMS

 
ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня многие клиенты Telia получили SMS-уведомление, как будто им был отправлена посылка, за которую надо заплатить. Это мошенничество.

По словам Айгара Кяйси, руководителя отдела кибербезопасности Telia в Эстонии, это — схема, которая пытается обманом заставить людей передать данные их кредитных карт.

”SMS создает впечатление, что человек получил посылку от DHL, за которую нужно заплатить деньги. На самом деле это — попытка заставить людей ввести данные своей кредитной карты. Вы никогда не должны начинать вводить свои пароли или данные где-либо после такого SMS, так как это может привести к опустошению вашего банковского счета”, — предупредил Кяйс.

По словам главы отдела кибербезопасности Telia, такие SMS должны быть удалены с вашего телефона, а ваш поставщик услуг должен быть уведомлен о подозрительных SMS.

Telia, со своей стороны, заблокировала номер, который рассылает это SMS.

RusDelfi
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