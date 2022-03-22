Telia предупреждает: мошенники пытаются получить данные ваших банковских карт через SMS
Сегодня многие клиенты Telia получили SMS-уведомление, как будто им был отправлена посылка, за которую надо заплатить. Это мошенничество.
По словам Айгара Кяйси, руководителя отдела кибербезопасности Telia в Эстонии, это — схема, которая пытается обманом заставить людей передать данные их кредитных карт.
”SMS создает впечатление, что человек получил посылку от DHL, за которую нужно заплатить деньги. На самом деле это — попытка заставить людей ввести данные своей кредитной карты. Вы никогда не должны начинать вводить свои пароли или данные где-либо после такого SMS, так как это может привести к опустошению вашего банковского счета”, — предупредил Кяйс.
По словам главы отдела кибербезопасности Telia, такие SMS должны быть удалены с вашего телефона, а ваш поставщик услуг должен быть уведомлен о подозрительных SMS.
Telia, со своей стороны, заблокировала номер, который рассылает это SMS.