22.03.2022, 19:48
ВИДЕО | "В наших новостях нет России": Жанна Агалакова рассказала о том, почему она решила уволиться с Первого канала
Жанна Агалакова, которая сейчас находится во Франции, публично озвучила причины, по которым уволилась с Первого канала.
Международная организация ”Репортеры без границ” опубликовала в Twitter некоторые цитаты Агалаковой.
- ”Я никогда не врала, но часто молчала. Я долго колебалась, прежде чем выступить перед вами. Все говорили мне, что я сумасшедшая. Я делаю это для россиян”.
- ”Мы видим [по телевидению] только первое лицо страны, что он делал, что ел. Мы видели его даже без рубашки. Но мы не знаем, женат ли он, есть ли у него дети. Это странный дисбаланс”.
- ”Легко обвинить российских журналистов, работающих в стране. Я в более привилегированном положении, я чувствую себя свободнее, я чувствую, что могу это сделать. Все те, кто против, кто еще там, у них есть семьи, они заложники ситуации”.
- ”Я знаю, что в России меня обвинят в шпионаже. Скажут, что мне много заплатили, чтобы я сказала это. Мне никто не платил, я ни на кого не работаю. Я просто служу своей стране”.
- ”Я хочу, чтобы Россия меня услышала, я хочу, чтобы люди научились распознавать пропаганду, я хочу, чтобы они искали альтернативные источники информации и перестали подвергаться зомбированию”.
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