Руководитель сферы отдела банковских карточек для частных лиц Swedbank Каари Аасранд и руководитель консультационного центра Кадри Йыхвикас объясняют, что делать, если вы забыли PIN-код банковской карточки или номер пользователя интернет-банка.

Если вы забыли PIN-код своей банковской карточки

К сожалению или к счастью, PIN-код знает только владелец карточки. Поэтому невозможно просто позвонить в банк и попросить напомнить PIN-код, например, на основании вашего имени и личного кода. Однако вы можете проверять забытый PIN-код неограниченное количество раз в приложении Swedbank.

Каждый раз, когда вы хотите увидеть свой PIN-код в приложении, вам достаточно пройти проверку личности с помощью соответствующего инструмента аутентификации (Smart-ID, Mobiil-ID, PIN-калькулятор), после чего на экране появится PIN-код вашей банковской карточки. Если вы не сможете запомнить код в течение 30 секунд, вам придётся повторить процесс аутентификации. Очень важно позаботиться о безопасности своих данных и убедиться, что никто другой не сможет увидеть ваш PIN-код.

"Возможность напомнить себе свой PIN-код с помощью приложения не только уменьшает неудобства, связанные с невозможностью оплатить покупку из-за того, что вы забыли PIN-код, но и способствует более рациональному использованию ресурсов", – объясняет Каари Аасранд.

Однако если ваш текущий PIN-код слишком сложен и вы часто его забываете, вы можете легко его изменить в удобном для вас банкомате Swedbank.

Если вы забыли свой номер пользователя для входа в интернет-банк