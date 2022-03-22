ВИДЕО | Российские пропагандисты пригрозили Эстонии и всей Европе ядерной войной

"Европе надо передать простую вещь — вы получите ядерный удар, в случае, если вы соберетесь там какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, его куда-то там вводить и прочее. Это будет ядерная война", — заявил Михеев.

Ведущий Владимир Соловьев согласился с гостем своей программы и добавил, что это было уже сказано французским журналистам.

"Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего, храбрые немцы, храбрые эстонцы, храбрые прибалты…" — продолжил угрозы политолог.

Михеев также призвал сделать сухопутный коридор через страны Балтии, чтобы соединить Калининград с остальной Россией, потому что "Литва и Польша ведут себя слишком нагло и не понимают, что с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной".

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