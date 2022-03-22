ВИДЕО | Российские пропагандисты пригрозили Эстонии и всей Европе ядерной войной
Российская пропаганда переходит к прямым угрозам к Эстонии и другим странам Балтии. Политолог Сергей Михеев в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая идет на запрещенном к трансляции в Эстонии канале "Россия 1", резко высказался насчет вмешательства НАТО в войну в Украине. Дошло до угроз ядерной войной. Ведущий же согласился с гостем.
"Европе надо передать простую вещь — вы получите ядерный удар, в случае, если вы соберетесь там какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, его куда-то там вводить и прочее. Это будет ядерная война", — заявил Михеев.
Ведущий Владимир Соловьев согласился с гостем своей программы и добавил, что это было уже сказано французским журналистам.
"Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего, храбрые немцы, храбрые эстонцы, храбрые прибалты…" — продолжил угрозы политолог.
Михеев также призвал сделать сухопутный коридор через страны Балтии, чтобы соединить Калининград с остальной Россией, потому что "Литва и Польша ведут себя слишком нагло и не понимают, что с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной".
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.