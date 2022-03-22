В среду начнет работу горячая линия школьных психологов на украинском языке

На внеочередной видеовстрече министров образования стран ЕС министр образования Украины Сергей Шкарлет попросил своих коллег найти способы поддержки психического здоровья детей и молодежи.

Министр образования и науки Лийна Керсна подтверждает, что Эстония будет всячески поддерживать Украину и обеспечит детям и молодым людям из Украины возможность продолжить образование на всех уровнях обучения в безопасной и надежной среде. "Мы создадим безопасную среду для детей и молодых людей, переживших войну, и обеспечим им поддерживающие мероприятия для сохранения психического здоровья во время их пребывания в Эстонии. Возможность получать психологические консультации на родном языке по горячей линии школьных психологов — важный шаг в поддержке украинских школьников, родителей и педагогов", — сказала Лийна Керсна, министр образования и науки.

Кармен Майкалу, руководитель Эстонской ассоциации школьных психологов: "Расширение работы горячей линии для оказания поддержки на украинском языке крайне необходимо. Украиноязычные школьные психологи готовы поддержать как самих учащихся, так и их родителей и работников сферы образования". "Бесплатный и анонимный телефонный звонок является основной и легкодоступной точкой контакта для получения психологической поддержки, но при необходимости предлагается и последующее консультирование", — добавила Майкалу.

Горячая линия школьных психологов на украинском языке 1227 работает с 23 марта по средам с 16:00 до 20:00. Звонок бесплатный и анонимный.

По-прежнему открыта и горячая линия на эстонском (1226, пн-пт 16-20) и русском (1227, вт 16-20) языках. Горячая линия школьных психологов была открыта 1 сентября Министерством образования и науки и Ассоциацией школьных психологов.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.