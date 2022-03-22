Совет как сэкономить: где можно сравнить цены на дорожное страхование?

Калькулятор дорожного страхования, доступный на сайте Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС) www.lkf.ee/kalkulaator, показывает цены восьми страховых обществ: BTA, ERGO, Gjensidige, If, Inges, PZU, Salva и Seesam. Цены на страхование в LHV и Swedbank потребуется выяснить у них напрямую.

Введя в калькуляторе регистрационный номер транспортного средства, можно узнать сумму страхового взноса на месяц, три месяца, полгода и на целый год. Если сравнить цены страховых обществ на дорожное страхование на один и тот же автомобиль, то порой они могут отличаться в несколько раз! Причина — различия в методиках расчета выплаты у разных страховщиков.

Как правило, цена на дорожное страхование дешевле при оформлении долгосрочного договора, например, на год. В прошлом году средняя цена дорожного страхования на год составила 102 евро.

Для зарегистрированных в Эстонии транспортных средств дорожное страхование является обязательным. Если из-за вас случится дорожно-транспортное происшествие, то в рамках дорожного страхования за вас будет возмещен ущерб, нанесенный пострадавшему лицу.

Хотя дорожное страхование по своей сути во всех страховых обществах аналогично, перед заключением договора все же стоит прочесть его условия. Страховщики могут включать в цену различные дополнительные услуги и предлагать разные условия оплаты. Например, многие общества предлагают вместе с дорожным страхованием бесплатную буксировку на случай аварии или — за небольшую дополнительную плату — дополнительное страхование от несчастного случая. Поэтому самый дешевый вариант не всегда может быть самым лучшим.

Калькулятор просто использовать как на компьютере, так и в мобильном телефоне, и он предоставляет лучший обзор цен на дорожное страхование. Однако важно помнить, что посредством калькулятора дорожного страхования ФДС невозможно заключить страховой договор. Обычно оформлять дорожное страхование удобнее всего на сайте страхового общества.