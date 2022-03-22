Кылварт объяснил, почему Московский бульвар не будут переименовывать в Киевский

"У нас есть традиция называть городские объекты в честь городов, так или иначе связанных с Таллинном. Это города-побратимы или партнеры Таллинна. Но у нас нет традиции переименовывать уже существующие названия", — сказал Кылварт во вторник в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.