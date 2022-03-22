Кылварт объяснил, почему Московский бульвар не будут переименовывать в Киевский
Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) объяснил, почему столичные власти не станут переименовывать расположенный в столичном районе Ласнамяэ Московский бульвар в Киевский.
"У нас есть традиция называть городские объекты в честь городов, так или иначе связанных с Таллинном. Это города-побратимы или партнеры Таллинна. Но у нас нет традиции переименовывать уже существующие названия", — сказал Кылварт во вторник в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.
"Сейчас городская комиссия по топонимам рассматривает варианты дать одному из объектов название в честь одного из партнеров, но мы не рассматриваем возможность переименования", — подчеркнул Михаил Кылварт.
На прошлой неделе rus.err.ee сообщил о том, что внепарламентская партия "Зеленые Эстонии" обратилась к городской управе Таллинна с предложением переименовать расположенный в столичном районе Ласнамяэ Московский бульвар (так называется небольшая пешеходная улица) в Киевский.
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